Deutsche Bank по ошибке совершил платеж на $35 млрд 

Deutsche Bank ошибочно перевел на биржевой счет залоговый платеж в размере 28 млрд евро ($35 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
Эта сумма превышает рыночную капитализацию крупнейшего банка Германии, которая составляет около 28 млрд евро. В Deutsche Bank признали факт ошибки, но не сумму перевода.
«Ошибка была обнаружена в течение нескольких минут, и затем исправлена», — заявил представитель Deutsche Bank.
Он заверил, что банк предпринял шаги для предотвращения подобного в будущем.
Перевод был проведен в конце марта за неделю до пасхальных праздников на счет банка в клиринговой палате Eurex биржевого оператора Deutsche Boerse.