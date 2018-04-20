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Deutsche Bank по ошибке совершил платеж на $35 млрд
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Deutsche Bank по ошибке совершил платеж на $35 млрд 

Ведомости 1 час назад
Фото: Reuters
Deutsche Bank ошибочно перевел на биржевой счет залоговый платеж в размере 28 млрд евро ($35 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
Эта сумма превышает рыночную капитализацию крупнейшего банка Германии, которая составляет около 28 млрд евро. В Deutsche Bank признали факт ошибки, но не сумму перевода.
«Ошибка была обнаружена в течение нескольких минут, и затем исправлена», — заявил представитель Deutsche Bank.
Он заверил, что банк предпринял шаги для предотвращения подобного в будущем.
Перевод был проведен в конце марта за неделю до пасхальных праздников на счет банка в клиринговой палате Eurex биржевого оператора Deutsche Boerse.
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