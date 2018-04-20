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В мире исчезает нефть
News.ru
1 час назад
Комментарии
В ходе заседания мониторингового комитета ОПЕК+ министр нефти
Ирака
Джаббар аль-Лаиби заявил, что рынок ребалансируется и излишки запасов нефти могут исчезнуть ближе к концу года, передает
ТАСС
.
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