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В мире исчезает нефть
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В мире исчезает нефть 

News.ru 1 час назад
В ходе заседания мониторингового комитета ОПЕК+ министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби заявил, что рынок ребалансируется и излишки запасов нефти могут исчезнуть ближе к концу года, передает ТАСС.
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