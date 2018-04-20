Доходы главы Республики Алтай снизились за год почти на четверть

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Доходы главы Республики Алтай Александра Бердникова за 2017 год составили 2,608 млн руб., снизившись на 965 тыс. рублей, почти на 25% по сравнению с доходами в 2016 году (3,572 млн рублей). Это следует из декларации главы региона, опубликованной на официальном сайте правительства республики.

"Общая сумма декларированного годового дохода за 2017 год — 2 млн 607 тыс. 661,67 рублей, 2016 год — 3 млн 572 тыс. 196,81 рублей", — говорится в отчете.

В 2015 году доходы Бердникова составляли 2 млн 687 тыс. 862,83 рублей.

Доходы супруги главы республики в 2017 году составили 1 млн 49 тыс. 434,52 рубля к 1,154 млн рублей, снизившись на 105 тыс. рублей. В перечне ее имущества, как и в прошлом году, числятся в пользовании квартира площадью 176 кв. метров и автомобиль Opel Astra.

Бердников, как и в прошлом году, владеет двумя земельными участками площадью 2,6 тыс. кв. м и 1,04 тыс. кв. м. Также в списке собственности числится, как и в 2016 году, жилой дом площадью 273,5 кв. м. и появился легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, которого в прошлом году не было.