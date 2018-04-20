Alibaba приобрела C-Sky Microsystems

Один из лидеров КНР в области интернет-коммерции компания Alibaba Group объявила о приобретении крупнейшего в Китае разработчика интегральных систем C-Sky Microsystems. В сообщении компании указывается, что "эта сделка является важным шагом на пути к собственному производству чипов". Сумму сделки компании не разглашают.

"Сделка поможет объединить усилия двух компаний в сфере научно-исследовательских разработок, особенно в рамках реализации политики самостоятельности Китая в области разработки ключевых технологий", — отметил технический директор Alibaba Чжан Цзяньфэн.

"Это также станет большим шагом вперед на пути к созданию интегральных систем Alibaba", — добавил он.

C-Sky Microsystems была основана в 2001 году в городе Ханчжоу (Восточный Китай). Компания специализируется на производстве процессоров, проектировании и разработке интегральных схем, а также архитектуры кристалла. Как отмечают представители Alibaba, на сегодняшний день "это единственный в КНР производитель, разработавший собственную архитектуру системы команд".

Ранее Alibaba уже инвестировала в пять производителей чипов и интегральных решений, среди них — отечественные компании, а также американские Kneron и Barefoot Networks.