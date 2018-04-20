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Правительство поддержало увеличение пошлин за водительские права и загранпаспорт
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Правительство поддержало увеличение пошлин за водительские права и загранпаспорт 

Rambler News Service 1 час назад
Российское правительство одобрило законопроект, согласно которому в стране будут увеличены пошлины за регистрацию транспортных средств, получение водительского удостоверения и выдачу загранпаспорта нового поколения. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.
Госпошлина за регистрацию транспортных средств увеличится с 800 руб. до 1,5 тыс. руб., за водительское удостоверение — с 2 тыс. до 3 тыс. руб.
Согласно документу, изменится также сумма сборов за загранпаспорт. Предполагается, что граждане старше 14 лет вместо 3,5 тыс. руб. будут платить 5 тыс. руб., а лица, не достигшие 14-летнего возраста, вместо 1,5 тыс. руб. — будут платить 2,5 тыс. рублей.
«Предлагаемое увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, содержащих электронные носители информации», — сказано в документе.
Законопроект был одобрен в июне 2017 года.
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