ФАС одобрила сделку Bayer и Monsanto

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке немецкой компанией Bayer американского производителя генетически модифицированных семян, гербицидов и других продуктов сельхозназначения Monsanto.

«Антимонопольный орган выдал свое согласие на эту сделку», — сказал журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

Акционеры Monsanto одобрили покупку компании немецкой Bayer за $66 млрд в декабре прошлого года. Сделка требовала согласования ФАС.

Ранее в ФАС сообщали, что служба разработала поведенческие требования, которые должна выполнять объединенная компания после завершения сделки по слиянию.

Требования включают в себя передачу технологий в области селекции, необходимых для создания новых сортов и гибридов, применимых в российских агроклиматических условиях, на основании не эксклюзивной лицензии, а также доступ к базам данных в области цифрового земледелия российским компаниям.