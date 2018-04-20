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ФАС одобрила сделку Bayer и Monsanto
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ФАС одобрила сделку Bayer и Monsanto 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке немецкой компанией Bayer американского производителя генетически модифицированных семян, гербицидов и других продуктов сельхозназначения Monsanto.
«Антимонопольный орган выдал свое согласие на эту сделку», — сказал журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Акционеры Monsanto одобрили покупку компании немецкой Bayer за $66 млрд в декабре прошлого года. Сделка требовала согласования ФАС.
Ранее в ФАС сообщали, что служба разработала поведенческие требования, которые должна выполнять объединенная компания после завершения сделки по слиянию.
Требования включают в себя передачу технологий в области селекции, необходимых для создания новых сортов и гибридов, применимых в российских агроклиматических условиях, на основании не эксклюзивной лицензии, а также доступ к базам данных в области цифрового земледелия российским компаниям.
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