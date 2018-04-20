Sberbank CIB открыл компании Vesper кредит на 8,37 млрд руб. для возведения комплекса у Курского вокзала 

Sberbank CIB открыл компании Vesper кредитную линию почти на 8,4 млрд руб. для строительства многофункционального комплекса на площади Курского вокзала в столице, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
«Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, открыл кредитную линию в размере 8,37 млрд руб. для финансирования строительства нового многофункционального комплекса на площади Курского вокзала. Кредит предоставлен сроком до семи лет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проект представляет собой создание двух башен высотой 21 этаж общей площадью 60,4 тыс. кв. м. На первых пяти этажах, объединяющих башни, будет расположен торговый центр, с шестого до 21 этажа — апартаменты. Завершение строительства запланировано на 2021 г. Архитектурная концепция создана бюро SPEECH под руководством Сергея Чобана.
Проект реализуется в партнерстве компаний Vesper и IKON Development.