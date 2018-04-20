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Потоки фондов: впечатляющий вотум доверия, — Вячеслав Смольянинов, замруководителя управления анализа рынка акций ФГ БКС
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Потоки фондов: впечатляющий вотум доверия, — Вячеслав Смольянинов, замруководителя управления анализа рынка акций ФГ БКС 

Прайм 26 минут назад
Фото: Прайм
Нас приятно удивил самый большой приток денежных средств в российские фонды акций с января 2017 г., при этом мы видим сохранение запаса сил для отскока рынка в ближайшей перспективе.
EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели, завершившейся в среду. Совокупные притоки в российские активы со стороны фондов акций и облигаций составили $300 млн против $160 млн за предыдущую неделю.
Потоки фондов акций:
— Только Россия: ПРИТОКИ $210 млн (против $100 млн на предыдущей неделе) — лучшая неделя с января 2017 г. !
— Совокупно: ПРИТОКИ $280 млн (против $140 млн притоков на предыдущей неделе) — лучшая неделя с середины февраля
Потоки фондов облигаций:
— Только Россия: ОТТОКИ $10 млн — первая неделя оттоков
— Совокупно: ПРИТОКИ $15 млн (без изменений н/н) — три недели притоков
Впечатляющий вотум доверия России, потоки EM также высоки
Несмотря на нервозность, вызванную геополитической обстановкой, и заявления, что российский рынок акций стал непривлекательным, фонды, ориентированные на Россию, показали самые высокие притоки с января 2017 г., что мы считаем впечатляющим вотумом доверия со стороны зарубежных инвесторов. Притоки были равномерно распределены между ETF-фондами и крупными фондами с активным управлением. Фонды акций развивающихся рынков получили за неделю $3.7 млрд — лучший результат с середины февраля. Нас приятно удивил позитивный настрой инвесторов, при этом мы видим формирование уверенного положительного импульса в потоках и подтверждаем наш прогноз дальнейшего восстановления российского рынка акций до начала длинных майских праздников.
Облигации: отсутствие значительных сдвигов в динамике потоков — позитивный сигнал
Как и на предыдущей неделе, мы не увидели выраженной динамики потоков в фондах облигаций. В то же время инвесторы не спешат выводить средства из этих фондов, что само по себе внушает уверенность, учитывая повышенную рыночную волатильность в последнее время.
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