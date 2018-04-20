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Банк России опубликовал график выплаты внешнего долга, апрель выглядит наиболее напряженным, — Аналитики Росбанка
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Банк России опубликовал график выплаты внешнего долга, апрель выглядит наиболее напряженным, — Аналитики Росбанка 

Прайм 31 минуту назад
Фото: Прайм
Вчера Банк России опубликовал график выплаты внешнего долга по состоянию на 1 января 2018 г. и подкрепил его результатами опроса 40 крупнейших заемщиков нефинансового сектора о планах погашений в 2-3к’18. Стоит отметить, что апрель выглядит наиболее напряженным с точки зрения предстоящих выплат: по данным платежного баланса, нефинансовым компаниям предстоит погасить долг в объеме $5.3 млрд ($1 млрд сверх этого подлежит уплате банками), а по данным опроса — $6.4 млрд, из которых только 3% приходятся на межгрупповые платежи. В числе ключевых обязательств находятся еврооблигации Лукойла ($1.5 млрд), Газпром нефти ($976 млн), Норильского никеля ($750 млн), Уралкалия ($582 млн) и Вымпелкома ($164 млн) — все они смещены на последнюю неделю апреля.
Выплаты нефинансовых компаний в мае-августе, по данным Банка России, не превышают $3.5 млрд, и только в сентябре достигают $7.5 млрд При этом, в августе и сентябре доля межгрупповых платежей составит 40-60% против 1-35% в апреле-июне, что в целом не должно создавать критической нагрузки на запас валютной ликвидности в российских банках. Исключение может составить майский объем обязательств самих банков — более $5.2 млрд, основная масса которых приходится на непубличные инструменты.
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