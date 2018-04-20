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Объем продаж компании «Интерлизинг» в I квартале вырос на 68%
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Объем продаж компании «Интерлизинг» в I квартале вырос на 68% 

Банки.ру 35 минут назад
Объем продаж компании «Интерлизинг» по итогам I квартала 2018 года составил 2,7 млрд рублей, что на 68% превышает показатель аналогичного периода 2017 года. Такие данные приводятся в сообщении лизингодателя.
«Результаты были достигнуты в первую очередь за счет улучшения продуктов для МСБ, а также благодаря государственной программе Минпромторга по поддержке лизинга колесной и строительной техники», — комментирует коммерческий директор компании «Интерлизинг» Сергей Жарков.
В 2017 году объем нового бизнеса компании составил 11,579 млрд рублей, а лизинговый портфель увеличился в 1,5 раза. Объем полученных за год лизинговых платежей достиг 12,092 млрд рублей.
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