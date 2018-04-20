Более 40 млн рублей должны за электроэнергию «Орскгортранс» и «Новгортранс»

Уведомления об ограничении электроэнергии получили два транспортных предприятия на востоке Оренбургской области — МУП «Орскгортранс» и МУП «НовГорТранс». Об этом сообщает компания «Т Плюс». Предприятия должны энергетикам 30,9 млн рублей и 13,8 млн рублей соответственно.

По сообщению энергетиков, компании должны погасить долги до 25 апреля. В обратном случае им грозит ограничение энергоснабжения.

«Под ограничения, в первую очередь, попадут административно-хозяйственные помещения предприятий. На движении транспорта это не скажется», — комментируют в «ЭнергосбыТ Плюс».