Региональная лизинговая компания Ярославской области начнет работу в этом году

Об этом сообщается на портале органов государственной власти Ярославской области.

Постановление областного правительства о создании компании уже подписано, указано в релизе.

«Региональная лизинговая компания станет важным инструментом поддержки малого бизнеса, — комментирует заместитель председателя правительства области Максим Авдеев . — Ставки по лизинговым контрактам значительно ниже, чем в коммерческих организациях: 6% для оборудования российского производства и 8% для импортного. Существенно ниже и первоначальный взнос по договору лизинга — от 15%. Сегодня со стороны предпринимателей мы видим большой спрос на льготные лизинговые продукты».

Новость

РЛК Ярославской области стала одной из четырех таких структур, создаваемых в России , и единственной в Центральном федеральном округе. Учредителями выступают правительство региона и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Уставный капитал АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» составит 2 млрд рублей, из них только 500 млн — участие региона. Еще 1,5 млрд вкладывает Корпорация МСП.

«Планируется, что компания начнет работу уже в этом году. Сейчас инвестиционный блок правительства совместно с Федеральной корпорацией МСП собирает предварительные заявки от предпринимателей. За первые две недели сбора анкет подтверждена потребность уже более чем на 850 млн рублей», — сообщается в релизе.