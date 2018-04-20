Ещё
Региональная лизинговая компания Ярославской области начнет работу в этом году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Известный музыкант умер в 28 лет
Известный музыкант умер в 28 лет

Региональная лизинговая компания Ярославской области начнет работу в этом году 

Банки.ру 1 час назад
Об этом сообщается на портале органов государственной власти Ярославской области.
Постановление областного правительства о создании компании уже подписано, указано в релизе.
«Региональная лизинговая компания станет важным инструментом поддержки малого бизнеса, — комментирует заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. — Ставки по лизинговым контрактам значительно ниже, чем в коммерческих организациях: 6% для оборудования российского производства и 8% для импортного. Существенно ниже и первоначальный взнос по договору лизинга — от 15%. Сегодня со стороны предпринимателей мы видим большой спрос на льготные лизинговые продукты».
Новость
РЛК Ярославской области стала одной из четырех таких структур, создаваемых в России, и единственной в Центральном федеральном округе. Учредителями выступают правительство региона и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
Уставный капитал АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» составит 2 млрд рублей, из них только 500 млн — участие региона. Еще 1,5 млрд вкладывает Корпорация МСП.
«Планируется, что компания начнет работу уже в этом году. Сейчас инвестиционный блок правительства совместно с Федеральной корпорацией МСП собирает предварительные заявки от предпринимателей. За первые две недели сбора анкет подтверждена потребность уже более чем на 850 млн рублей», — сообщается в релизе.
Банки.ру: последние новости
Райффайзенбанк: большинство сервисов работает в штатном режиме Чистая прибыль «Зетта Страхования» в 2017 году составила 697 млн рублей по МСФО Курс доллара и евро на 17 апреля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США уничтожили суперброневики наемников из РФ146
США предложили лишить российского золота484
Безопасность России оказалась под угрозой263
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня12
Россия направила ноту Британии53
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение