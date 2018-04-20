Генеральный директор «Магнита» не вошел в совет директоров компании 

Генеральный директор ритейлера «Магнит» Хачатур Помбухчан не вошел в совет директоров компании, следует из сообщения ритейлера по итогам собрания акционеров.
«19 апреля 2018 года Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Магнит» было принято решение избрать в совет директоров Грегора Виллиама Мовата, Демченко Тимоти, Джеймса Пэта Симмонса, Махнева Алексея Петровича, Пола Майкла Фоли, Присяжнюка Александра Михайловича, Чарльза Эммитта Райана», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в совет директоров «Магнита» были номинированы 11 человек, в том числе представители группы ВТБ Тимоти Демченко и Алексей Махнев. Также были выдвинуты кандидатуры генерального директора «Магнита» Хачатура Помбухчана, члена правления ритейлера Ильи Саттарова.