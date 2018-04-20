Итальянская Edison поставит азербайджанский газ в ЕС 

Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика». Итальянская энергетическая компания Edison EDNn.MI подписала соглашение о покупке газа со второй стадии разработки азербайджанского месторождения Шах-Дениз, сообщила Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).
Вторая стадия разработки месторождения Шах-Дениз является крупным газовым проектом и предусматривает добычу 16 млрд куб. м газа в год, из которых 10 млрд будет экспортировано в Европу с 2020 г. Европейский союз рассматривает этот проект как альтернативу российскому газу для европейского рынка. Стоимость проекта оценивается в $23,9 млрд"Испанская Gas Natural Fenosa передала свои обязательства по соглашению о закупке газа со Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз итальянской компании Edison. Компания Edison получила право на закупку газа в течение 25 лет, начиная с 2020-го года, то есть после запуска Трансадриатического газопровода (ТАР)", — отмечается в сообщении SOCAR. Этот шаг является частью более крупного соглашения о приобретении Edison газораспределительной сети Gas Natural Vendita Italia, сообщило Reuters. Передача права на продажу газа со Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз от Gas Natural Fenosa к Edison является одним из условий этой сделки. Консорциум Шах-Дениз подписал 19 сентября 2013 г. с девятью компаниями соглашения о транспортировке и купле-продаже в Европу азербайджанского газа со Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Акты подписаны были с компаниями Gas Natural Fenosa, Depa, E-On, GDF-Suez, HERA Trading, AXPO, Enel (Ente Nazionale per l`Energia eLettrica), Shell и BULGARGAZ. Соглашения рассчитаны на 25 лет и предусматривают поставки 10 млрд куб. метров газа в год в Италию, Грецию и Болгарию по трубопроводу ТАР. Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 г. Участники проекта «Шах-Дениз» — BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).