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Чистый убыток Ericsson снизился в 14 раз
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Чистый убыток Ericsson снизился в 14 раз 

Прайм 2 часа назад
Фото: Reuters
Чистый убыток шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson по итогам первого квартала 2018 года составил 700 миллионов шведских крон (около 83,5 миллиона долларов), что в 14 раз ниже убытка годичной давности на уровне 10 миллиардов крон (1,2 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.
Разводненный убыток на акцию составил 0,25 кроны (0,03 доллара) против убытка в 3,08 кроны (0,37 доллара) годом ранее. Выручка при этом снизилась на 9% — до 43,4 миллиарда шведских крон (5,18 миллиарда долларов).
"Мы продолжаем выполнение своей бизнес-стратегии, направленной на создание решений, которые помогают клиентам совершенствовать свой бизнес. Наши усилия по повышению эффективности общих расходов и предоставления услуг начинают окупаться", — приводятся в релизе слова президента и генерального директора компании Борье Экхольма (Borje Ekholm).
В сообщении Ericsson, в частности, отмечается, что в минувшем квартале компания сократила штат сотрудников на 3 тысячи человек.
"С момента запуска программы сокращения персонала в июле прошлого года мы сократили общий штат почти на 18 тысяч человек. На сегодняшний день расчетный ежегодный эффект от сокращения затрат составляет приблизительно 8,5 миллиарда шведских крон по сравнению с целевым показателем в 10 миллиардов шведских крон к середине 2018 года", — добавляет компания.
Компания Ericsson AB была основана в 1876 году в Стокгольме. В настоящее время компания является одним из мировых лидеров в сфере разработок и производства телекоммуникационного оборудования для мобильных и стационарных сетей.
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