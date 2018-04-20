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ОВК продала 19,9% в «Первой тяжеловесной компании» за 1,8 млрд руб
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ОВК продала 19,9% в «Первой тяжеловесной компании» за 1,8 млрд руб 

Прайм 38 минут назад
Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (НПК ОВК) продала 19,9% в «Первой тяжеловесной компании» (ПТК, входит в группу «Промышленные инвесторы») основному акционеру железнодорожного оператора — группе «Промышленные инвесторы» — за 1,773 миллиарда рублей, следует из сообщения и пресс-релиза ОВК.
ОВК стала владельцем 19,9% акций в марте 2017 года в счет проданных «Первой тяжеловесной компании» 100% акций оператора ООО «Восток1520» в конце 2016 года. Доля в ПТК была приобретена у группы «Промышленные инвесторы» за 1,285 миллиарда рублей.
"НПК ОВК объявляет о продаже 19,9% в АО «ПТК-Холдинг» ("Первая тяжеловесная компания") компании ООО «Проминвествагон» (входит в группу «Промышленные инвесторы»). Сумма сделки составила 1,773 миллиарда рублей", — говорится в сообщении ОВК в пятницу.
По словам первого заместителя гендиректора по общему управлению ОВК Дмитрия Бовыкина, которые приводятся в сообщении, приобретение доли в ПТК было переходным этапом в период становления компании для оказания ей поддержки в стратегическом управлении, предоставления экспертизы в области оперирования тяжеловесными вагонами и, как итог, выведения на самостоятельный уровень.
"За прошедший год ПТК укрепила статус крупнейшего собственника и эффективного оператора вагонов повышенной грузоподъемности. Компания нарастила клиентскую базу и развила технологии перевозок. Мы, в свою очередь, вышли из актива на выгодных условиях, заработав почти 40% годовых на продаже доли", — цитирует ОВК Бовыкина.
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