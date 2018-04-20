Компания Сергея Генералова купила у ОВК 19,9% «Первой тяжеловесной компании»

Доля в ПТК была приобретена холдингом в марте 2017 года у группы «Промышленные инвесторы». Стоимость пакета акций составила 1,28 млрд руб.

«Приобретение доли в ПТК было переходным этапом в период становления компании для оказания ей поддержки в стратегическом управлении, предоставления экспертизы в области оперирования тяжеловесными вагонам и, как итог, выведения на самостоятельный уровень. За прошедший год ПТК укрепила статус крупнейшего собственника и эффективного оператора вагонов повышенной грузоподъемности. Компания нарастила клиентскую базу и развила технологии перевозок. Мы, в свою очередь, вышли из актива на выгодных условиях, заработав почти 40% годовых на продаже доли», — отметил первый заместитель генерального директора по общему управлению НПК ОВК Дмитрий Бовыкин

На сегодняшний день парк в управлении ПТК составляет более 23 тыс. единиц. Основа парка — инновационные полувагоны повышенной грузоподъемности, преимущественно задействованные в экспортных перевозках угля из Кузбасса. Вторым по значимости сегментом деятельности компании являются перевозки химических и минеральных удобрений в вагонах-хопперах.

НПК «Объединенная вагонная компания» ― лидер инновационного вагоностроения на пространстве колеи 1520 мм. Компания была создана в 2012 году и в настоящее время является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят «Тихвинский вагоностроительный завод», «ТихвинХимМаш», «ТихвинСпецМаш» и «НПЦ „Пружина“, транспортная компания Unicon 1520, лизинговые компании под брендом Rail 1520 и вагоноремонтное предприятие „ТСЗ „Титран-Экспресс“.