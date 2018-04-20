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Завод по производству сниженного природного газа появится под Псковом к 2021 году
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Завод по производству сниженного природного газа появится под Псковом к 2021 году 

ТАСС 47 минут назад
ПСКОВ, 20 апреля. /ТАСС/. Высокотехнологичный завод по производству сжиженного природного газа с объемом инвестиций более 6 млрд рублей появится в Дедовичском районе Псковской области к 2021 году, соответствующий проект признала стратегическим администрация региона. Об этом в пятницу ТАСС сообщил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.
"Инвестор планирует в 2018 году провести подготовительные работы, а в 2019 году, если все сложится удачно, он планирует приступить к реализации этого стратегического проекта на земле, и выйти на полную производственную мощность к 2021 году. Предполагаемый объем инвестиций составит более 6 млрд рублей. Дополнительные отчисления во все бюджеты после выхода на полную производственную мощность составят 638,5 млн рублей ежегодно", — пояснил собеседник агентства.
Проект строительства завода по производству сжиженного природного газа реализует московская компания «КриомашГаз». Планируемая производительность нового предприятия — 12 тонн сжиженного природного газа в час. Инвестор предполагает создание более 200 рабочих мест.
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