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Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса за сутки выросло на $2,3 млрд
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Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса за сутки выросло на $2,3 млрд 

RB.ru 48 минут назад
Фото: RB.ru
Стоимость акций Amazon на торгах в четверг выросла на 2,7% — до $1568,52 за бумагу, что стало самым высоким ростом с конца марта 2018 года, свидетельствуют данные торгов американской бирже Nasdaq. Капитализация Amazon выросла до $753,7 млрд
Общее состояние Безоса увеличилось на $2,3 млрд или 1,8% — до $128,8 млрд, указывает Forbes. Этот рост стал самым крупным по итогам 19 апреля из-за чего Forbes назвал Безоса главным «победителем» дня. Безос остается самым богатым человеком на земле, обходя ближайшего преследователя — основателя Microsoft Билла Гейтса — на $37,2 млрд
Стоимость акций Amazon выросла после обнародования информации о том, что количество подписчиков премиального сервиса Amazon Prime в мире превысило 100 млн человек. «Через 13 лет после запуска мы превысили отметку в 100 млн членов», — написал глава Amazon Джефф Безос в письме акционерам. До этого компания не раскрывала число подписчиков сервиса. Аналитики в среднем полагали, что услугой пользуются порядка 90 млн человек.
Услуга Prime стоит $99 в год и дает право заказывать неограниченное количество товаров на сайте Amazon с бесплатной доставкой в течение двух дней. Кроме того, компания предоставляет возможность получить заказ в день покупки или на следующий день жителям 8 тысяч городов.
По словам Безоса, в 2017 году пользователи Prime заказали в совокупности свыше 5 млрд товаров. По оценкам экспертов, средний подписчик премиального сервиса тратит в год около $1,3 тысячи, что в два раза больше обычных пользователей.
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