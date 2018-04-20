Старт торгов на российском рынке пройдет в негативном ключе, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»

По итогам торгов 19 апреля индекс МосБиржи снизился на 0,49% до 2230,55 п., а РТС —на 0,08% до 1153,59 п. В утренние часы индекс МосБиржи почти восстановился до уровней двухнедельной давности. Однако график уже кричал о краткосрочной перепроданности, а к вечеру ещё испортился внешний фон. Дорогой нефти не хватило, чтобы удержать рынок от снижения. Поэтому по многим голубым фишкам прокатилась волна фиксации прибыли: Сбербанк (-1,12%), « ВТБ » (-0,94%), «Газпром» (-0,93%), «ЛУКОЙЛ» (-0,37%), «Роснефть» (+1,26%), ГМК «Норникель» (+0,12%), «Северсталь» (+0,21%).

В четверг был большой день операционной отчётности розничных сетей. «Лента» (+1,62%) увеличила выручку в I квартале на 19,9% до 93,4 млрд рублей. Сопоставимые продажи увеличились на 6,1% при увеличении среднего чека на 5,5%. X5 Retail group (-3,94%) увеличила выручку в I квартале на 20,2% до 350,346 млрд рублей. Рост всё ещё впечатляющий, но темпы уже замедляются. Рост сравнимых продаж оказался скромным, составив лишь 0,5%. В операционном отчёте также отмечается рост конкуренции на московском рынке, что сказывается на результатах торговой сети «Пятёрочка».

Рубль в первой половине дня укреплялся почти до 60,56 за доллар, но не смог удержаться на взятых рубежах. К вечеру стоимость барреля Brent удерживалась вблизи 4500 рублей. Однако этот факт пока не помогает отечественной валюте. ЦБ уже начинает выражать сомнения в будущей денежной политике. В бюллетене «О чём говорят тренды» отмечается, что инфляция по итогам апреля может составить 0,4%. Кроме того, если риск премия по РФ останется высокой, то ЦБ может пересмотреть параметр нейтральной ставки в сторону повышения. То есть на рынке складывается ситуация, когда отсутствуют поводы для спекулятивной игры на повышение ОФЗ. Соответственно, это негативно влияет на потребность в рублях. К тому же Минфин возобновил покупки валюты через ЦБ. В частности, 17 апреля ЦБ РФ купил валюты на 17,5 млрд рублей, то есть объём операций компенсирует отсутствие закупок в рамках проблемной предыдущей недели. Поэтому в ближайшие дни мы более не ожидаем существенных попыток рубля укрепиться до 60 за доллар, хотя этому способствует налоговый период.

Старт торгов на российском рынке пройдёт в негативном ключе, хотя провал бумаг производителей микросхем не имеет какого-либо существенного отношения к российским индексам. Начавшаяся коррекция в промышленных металлах будет давить на металлургов. В нефти также не всё благополучно, так как после встречи OPEC+ может начаться коррекция.