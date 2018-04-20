Объем доходов бюджета в ЯНАО в первом квартале вырос на 15%

"Объем поступивших доходов в консолидированный бюджет региона с учетом переходящих платежей составил 50,7 миллиарда рублей, или 31% годового плана, что на 13% выше уровня прошлого года. В окружной бюджет с учетом переходящих платежей мобилизовано 46,3 миллиарда рублей, или 32% годового плана, утвержденного Законом автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», — говорится в сообщении.

По отношению к аналогичному показателю прошлого года доходы окружного бюджета увеличились в целом на 15%. Прирост был обеспечен поступлениями по основным доходным источникам: налогу на прибыль организаций на 17%, налогу на доходы физических лиц на 10%, налогу на имущество организаций на 13%.

По расходам консолидированный бюджет Ямала составил 32,3 миллиарда рублей, или 18,9% годового плана. Окружной бюджет — 27,7 миллиарда рублей, или 19% от плановых показателей. Таким образом, в первом квартале 2018 года окружной и консолидированный бюджеты арктического региона исполнены с профицитом. Объем государственного долга снизился на 1%, доля ценных бумаг в общем объеме долга составила 83%, доля государственных гарантий — 17%, сообщает правительство.

В ходе исполнения консолидированного и окружного бюджетов за отчетный период органы государственной власти и местного самоуправления реализовали все установленные направления бюджетной политики.

Особое внимание традиционно уделяется социально значимым направлениям. Это достижение целевых показателей, предусмотренных «майскими» указами президента; обеспечение выплат заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом ее повышения с 1 января 2018 года на 20 января на 4%. Также в числе социально значимых направлений — доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума и финансирование в полном объеме публичных нормативных обязательств, уточняют власти.