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Новак пообещал в апреле исполнение сделки ОПЕК+ на 100%
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Новак пообещал в апреле исполнение сделки ОПЕК+ на 100% 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Российские компании по состоянию на середину апреля вернулись к почти стопроцентному уровню соблюдения условий сделки ОПЕК+. Об этом министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам на встрече мониторингового комитета сделки ОПЕК+ в саудовском городе Джедда. Он считает, что по итогам апреля планка 100 процентов будет достигнута.
В прошлом месяце из-за сезонного фактора и высокого спроса на российское топливо компании РФ выполнили условия сделки лишь на 93,4 процента, то есть добыча была сокращена к уровню октября 2016 года не на 300 тысяч баррелей, а на 280 тысяч. Это произошло впервые с апреля прошлого года.
По итогам марта общий уровень исполнения условий сделки всеми странами ОПЕК+ составил 145 процентов, сообщил на заседании министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. По словам Новака, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР с начала действия сделки (1 января 2017 года) снизились на 293 миллиона баррелей — до 2,83 миллиарда баррелей. Цель ОПЕК+ — довести их до 2,811 миллиарда.
Аль-Фалих также рассказал, что участники сделки разрабатывают более широкий набор инструментов по мониторингу рынка нефти, однако представят их только на заседании картеля в июне.
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