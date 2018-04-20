«АЛРОСА» в I квартале снизила добычу алмазов на 17%

Москва , 20 апреля — «Вести. Экономика». Добыча алмазов группы "АЛРОСА" по итогам I квартала 2018 г. составила 7,4 млн карат, снизившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., сообщила сегодня компания.

"Основными факторами снижения объема алмазодобычи стали сокращение добычи Мирнинского ГОКа, связанное с прекращением добычи алмазов на подземном руднике трубки «Мир» в результате аварии в августе 2017 г., вовлечение в обработку руды с более низким содержанием алмазов с трубки «Юбилейная» и прекращение обработки руды с карьера трубки «Удачная» в связи с завершением добычи открытым способом, — отметил первый заместитель генерального директора — исполнительный директор «АЛРОСА» Игорь Соболев . — Стоит отметить, что компания продолжает развивать добычу на ключевых проектах — подземном руднике «Удачный» и ПАО «Севералмаз», добыча на которых увеличилась в I квартале 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г. Запланированный объем производства по итогам 2018 г. составляет 36,6 млн карат".

По предварительным данным, объем продаж алмазов группы «АЛРОСА» в I квартале 2018 г. составил 13,3 млн карат, в том числе 10,1 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене 154 $/карат и 3,2 млн карат алмазов технического качества по средней цене 8,0 $/карат. Выручка от продаж алмазов составила $1,582 млрд, выручка от реализации бриллиантов — $23,7 млн Для сравнения: продажи алмазов группы «АЛРОСА» в I квартале 2017 г. составил 14,1 млн карат, в том числе 11,0 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене 117 $/карат и 3,1 млн карат алмазов технического качества по средней цене 7 $/карат. Выручка от продаж алмазов за I квартал 2017 г. составила не менее $1 309 млн Выручка от реализации бриллиантов за указанный период составила не менее $32 млн