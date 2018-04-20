«Алроса» в I квартале снизила добычу алмазов на 17% из-за аварии на руднике «Мир»

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Добыча алмазов группой "Алроса" по итогам I квартала 2018 года составила 7,4 млн карат, уменьшившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

В «Алроса» отмечают, что на динамику показателя повлияли снижение добычи Мирнинского ГОКа, связанное с прекращением добычи алмазов на подземном руднике «Мир» из-за аварии в августе 2017 года, вовлечение в обработку руды с более низким содержанием алмазов с трубки «Юбилейная» и прекращение обработки руды, добытой на карьере трубки «Удачная», в связи с завершением добычи открытым способом.