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«Алроса» в I квартале снизила добычу алмазов на 17% из-за аварии на руднике «Мир»
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«Алроса» в I квартале снизила добычу алмазов на 17% из-за аварии на руднике «Мир» 

ТАСС 32 минуты назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Добыча алмазов группой "Алроса" по итогам I квартала 2018 года составила 7,4 млн карат, уменьшившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.
В «Алроса» отмечают, что на динамику показателя повлияли снижение добычи Мирнинского ГОКа, связанное с прекращением добычи алмазов на подземном руднике «Мир» из-за аварии в августе 2017 года, вовлечение в обработку руды с более низким содержанием алмазов с трубки «Юбилейная» и прекращение обработки руды, добытой на карьере трубки «Удачная», в связи с завершением добычи открытым способом.
По предварительным данным, объем продаж алмазов «Алроса» за январь-март 2018 года составил 13,3 млн карат, в том числе 10,1 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене $154 за карат и 3,2 млн карат алмазов технического качества по средней цене $8 за карат. Выручка от продаж алмазов достигла $1,582 млрд, а выручка от реализации бриллиантов — $23,7 млн  "Алроса" занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) — 25%, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.
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