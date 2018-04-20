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Нефтяной рынок близок к ребалансировке, считает министр нефти Ирака
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Нефтяной рынок близок к ребалансировке, считает министр нефти Ирака 

BFM.RU 1 час назад
Излишки запасов нефти могут исчезнуть к концу года, рынок ребалансируется. Об этом заявил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби в кулуарах заседания мониторингового комитета ОПЕК+, передает ТАСС.
«Рынок ребалансируется, как вы видите, ситуация улучшается», — сказал он, отвечая на вопрос о том, близок ли рынок к стабилизации, и добавил, что «излишки коммерческих запасов нефти могут исчезнуть ближе к концу года».
Министерская встреча по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ проходит в Джедде. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.
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