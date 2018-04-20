Нефтяной рынок близок к ребалансировке, считает министр нефти Ирака

Излишки запасов нефти могут исчезнуть к концу года, рынок ребалансируется. Об этом заявил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби в кулуарах заседания мониторингового комитета ОПЕК+, передает ТАСС

«Рынок ребалансируется, как вы видите, ситуация улучшается», — сказал он, отвечая на вопрос о том, близок ли рынок к стабилизации, и добавил, что «излишки коммерческих запасов нефти могут исчезнуть ближе к концу года».