«Алроса» снизила добычу алмазов на 17%

Добыча российской алмазодобывающей компании «Алроса» в I квартале 2018 года снизилась на 17% в годовом выражении — до 7,4 млн карат, сообщает компания.

«Основными факторами снижения объема алмазодобычи стали сокращение добычи Мирнинского ГОКа, связанное с прекращением добычи алмазов на подземном руднике трубки ‘’Мир’’ в результате аварии в августе 2017 года, вовлечение в обработку руды с более низким содержанием алмазов с трубки ‘’Юбилейная’’ и прекращение обработки руды с карьера трубки ‘’Удачная’’ в связи с завершением добычи открытым способом», — отметил первый заместитель гендиректора и исполнительный директор компании Игорь Соболев.

Объем продаж алмазов «Алросы», по предварительным данным, по итогам I квартала 13,3 млн карат, а выручка от их продаж — $1,58 млрд Выручка от реализации бриллиантов за отчетный период составила $23,7 млн