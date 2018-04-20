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«Алроса» снизила добычу алмазов на 17%
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«Алроса» снизила добычу алмазов на 17% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Добыча российской алмазодобывающей компании «Алроса» в I квартале 2018 года снизилась на 17% в годовом выражении — до 7,4 млн карат, сообщает компания.
«Основными факторами снижения объема алмазодобычи стали сокращение добычи Мирнинского ГОКа, связанное с прекращением добычи алмазов на подземном руднике трубки ‘’Мир’’ в результате аварии в августе 2017 года, вовлечение в обработку руды с более низким содержанием алмазов с трубки ‘’Юбилейная’’ и прекращение обработки руды с карьера трубки ‘’Удачная’’ в связи с завершением добычи открытым способом», — отметил первый заместитель гендиректора и исполнительный директор компании Игорь Соболев.
Объем продаж алмазов «Алросы», по предварительным данным, по итогам I квартала 13,3 млн карат, а выручка от их продаж — $1,58 млрд Выручка от реализации бриллиантов за отчетный период составила $23,7 млн
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