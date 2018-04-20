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Ямальские депутаты увеличили свои доходы
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Ямальские депутаты увеличили свои доходы 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа отчитались о доходах за прошлый год.
Так, председатель заксобрания Сергей Ямкин заработал в 2017 году 27,3 млн рублей, что на 8,5 миллионов больше, чем в 2016 году.
Член заксобрания от «Единой России» Сергей Соловьев получил доход в размере 120,6 млн рублей. Он остался лидером среди своих саратников.
Доход депутата Олега Арно вырос с 59,9 млн рублей до 70,8 млн рублей. В его собственности прибавился один автомобиль и снегоход. Игорь Крутиков в 2017 году заработал 63,8 млн рублей. Александр Корякин и Василий Степанов получили доход в размере 62,5 млн и 13,5 млн рублей соответственно. Парламентарий Василий Крюк увеличил свой доход до 52,1 млн рублей. На него зарегистрировано несколько сотен участков.
Павел Крюков заработал 51,1 млн рублей, его доходы увеличились почти на 17 миллионов. Падение доходов зафиксировано у депутата Валерия Миннибаева. Его доход уменьшился до 15,1 млн рублей.
Первый зампредседателя заксобрания Владимир Казарин заработал 31,7 млн рублей. Почти на 10 млн рублей увеличился доход Марата Абдрахманова. Он заработал 23,2 млн рублей.
Кроме того, увеличились доходы Анатолия Голубенко. В 2017 году он заработал 13,5 млн рублей. Дмитрия Жаромских получил доход в размере 21,2 млн рублей. Доходы Ивана Вершинина увеличились до 8,5 млн рублей. 8,6 млн рублей заработал Игорь Герелишин. Валерий Степанченко заработал 13,6 млн рублей, Эдуард Яунгард — 13,5 млн рублей.
Доход в размере 21,8 млн рублей задекларировала зампред заксобрания Елена Зленко. Людмила Иванов получила в прошлом году 13,5 млн рублей, Елена Лаптандер — 11,5 млн рублей, ЕленаКукушкина — 9,2 млн рублей.
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