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Банк России лишил лицензии «Русский Торговый Банк»
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Банк России лишил лицензии «Русский Торговый Банк» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как поясняется в сообщении, причиной отзыва лицензии стала бизнес-модель кредитной организации, которая носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. При этом ряд заемщиков имел признаки связанности с банком. Кроме того, банк не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
При этом "Русский Торговый Банк", по данным ЦБ РФ, по величине активов занимал 215 место в банковской системе страны.
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