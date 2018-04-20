Банк России лишил лицензии «Русский Торговый Банк» 

Как поясняется в сообщении, причиной отзыва лицензии стала бизнес-модель кредитной организации, которая носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. При этом ряд заемщиков имел признаки связанности с банком. Кроме того, банк не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
При этом "Русский Торговый Банк", по данным ЦБ РФ, по величине активов занимал 215 место в банковской системе страны.