Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Логос» 

Как отмечается в сообщении, эта кредитная организация неоднократно нарушала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, установлены факты осуществления валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. При этом, согласно данным Центробанка, банк «Логос» по величине активов на начало апреля этого года занимал 514 место в банковской системе страны.