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Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Логос»
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Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Логос» 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Как отмечается в сообщении, эта кредитная организация неоднократно нарушала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, установлены факты осуществления валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. При этом, согласно данным Центробанка, банк «Логос» по величине активов на начало апреля этого года занимал 514 место в банковской системе страны.
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