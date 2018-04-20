Пермский край разработает карты взаимодействия с РЖД, Лукойлом и Еврохимом

"Сейчас в крае разрабатываем карты взаимодействия с крупными холдингами. Уже готовы карты с Газпромом Сибуром , на очереди — Лукойл, РЖД, Еврохим. В прошлом году подтвердили пролонгацию дорожной карты с Газпромом — на 2018-2020 годы, в рамках которой предусмотрена поставка уникальной импортозамещающей продукции наших предприятий на условиях долгосрочных договоров", — сказал он.

Он отметил, что в частности у Газпрома существует своя технология по закупу сложной продукции у предприятий: свои требования по безопасности, технические требования. «Важно, что Пермский край на сегодня овладевает этой технологией. В конце марта для Лукойла и Газпрома были проведены специализированные выставки, где более 40 предприятий региона получили возможность представить свою продукцию. Среди них были как те, кто уже имеет опыт сотрудничества с ПАО „Газпром“, так и те, кто представляет свою продукцию впервые», — пояснил глава.

Кроме этого, Решетников сделал акцент на развитии новых коопераций. «Здесь состоялась выездная сессия РЖД, цель которой — развитие кооперации. Сейчас у РЖД есть четкая программа технического перевооружения, вводится новая продукция. И Пермскому краю крайне важно войти в эту программу, потому что в первую очередь, это вопросы загрузки производственных мощностей предприятий», — заключил спикер.

О сотрудничестве

По данным пресс-службы правительства, на данный момент Пермский край сотрудничает с Газпромом уже порядка 25 лет. Сейчас в Пермском крае подписана и успешно реализуется карта взаимодействия с Газпромом (18 направлений сотрудничества, 35 предприятий — постоянных участников мероприятий карты). Она предполагает расширение объемов выпуска действующей и разработки новой продукции, ее доведение до рынка «Газпрома». Только в 2017 году в крае было открыто два новых производства: завод «Новые фитинговые технологии» и «Чайковский завод по восстановлению труб». Объем инвестиций составил 3 млрд рублей, создано порядка 500 новых рабочих мест.

О форуме

IV Пермский инженерно-промышленный форум проходит 19-20 апреля. Инициатором форума выступило Министерство промышленности , предпринимательства и торговли Пермского края. Ключевыми темами этого года стали повышение производительности труда и бережливое производство, промышленная кооперация и цифровизация производств.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.