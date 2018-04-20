Мировой авторынок: рост в марте на 1,8%

«Автостат Инфо»: последние новости

В четвертый раз прошел Международный Форум Автомобилестроения республики Татарстан

В марте «Хонда» увеличила свои продажи в РФ на 131%

На рынке Китая в марте было продано около 2,66 млн машин