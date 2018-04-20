Мировой авторынок: рост в марте на 1,8% Продажи новых машин на мировом рынке показали в марте 2018 года рост на 1,8%. И это несмотря на то, что в прошлом месяце объем реализации на рынке США вырос на 6,5%, а в Китае — на 5,3%. К тому же в тот же период автомобильные рынки стран БРИК продемонстрировали весьма заметную динамику роста.
В прошлом месяце во всем мире было реализовано 9,244 млн новых автомобилей (легковых авто и LCV). Рост продаж на 6,5% был зафиксирован в США, в Китае авторынок увеличился на 5,3% в годовом выражении, прирост автомобильных продаж в Бразилии достиг 8,8%, а в Индии — 7,1%. Вместе с тем три из пяти крупнейших в мире авторынков снизили продажи в марте. Это Япония, где спад объемов реализации составил в прошлом месяце 3%, а также Германия, где продажи «просели» на 3,7% и Великобритания — с минусом в 14,6%.
За первый квартал текущего года на глобальном рынке было реализовано 23,643 млн авто, что на 2,7% больше прошлогоднего результата продаж. В квартальном ТОП-20 самых крупных авторынков мира только пять стран показали снижение результатов продаж: Япония (-2,1%), Великобритания (-11,4%), Южная Корея (-0,5%) и Мексика (-10,8%).
Рынок легковых автомобилей в России, согласно данным статистики «Автостат Инфо», вырос в марте этого года на 9,2% до 129 117 ед. авто. За квартал этого года авторынок страны показал прирост на 16,2%, всего было продано 321 247 новых авто.