Объём вкладов «Пенсионный плюс» в Алтайском филиале РСХБ превысил 6,5 млрд

По состоянию на 18 апреля 2018 года клиенты Алтайского филиала Россельхозбанка оформили свыше 49000 вкладов «Пенсионный плюс» объёмом 6,5 млрд рублей. Из них в текущем году открыто 1400 депозитов на 249 млн рублей.

«В настоящее время вклад «Пенсионный плюс» занимает большую долю депозитного портфеля физических лиц — 51%. Благодаря устойчивой позиции Россельхозбанка доверие клиентов к данному предложению продолжает расти. С начала года объём вкладов увеличился на 30%», — сообщил заместитель директора Алтайского филиала РСХБ Владимир Богданов

Оформить вклад сроком на 1 или 2 года можно в любой точке продаж Алтайского филиала, предъявив пенсионное удостоверение. Сумма вклада может варьироваться от 500 рублей до 10 млн рублей, минимальная процентная ставка — 5,9%. Для вклада предусмотрена ежемесячная капитализация процентов. До окончания действия договора клиент имеет право вносить на счёт дополнительные денежные средства от 1 рубля. Также доступно снятие наличных, но с условием, что на счете сохранится неснижаемого остаток — 500 рублей. Если вкладчик не высказывает желания закрыть или снять все деньги, то вклад продлевается на новый срок. При расторжении договора до окончания срока его действия, вкладчик получает ставку вклада «До востребования», которая составляет 0,01%.