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Карты Райффайзенбанка отказались работать
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Карты Райффайзенбанка отказались работать 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Утром в пятницу, 20 апреля, в работе Райффайзенбанка произошел технический сбой, повлиявший на работу некоторых сервисов. Об этом сообщается в твиттере банка.
В организации заявили, что активно работают над восстановлением работы сервисов.
По данным «Коммерсанта», клиенты Райффайзенбанка столкнулись с проблемами при операциях по картам. Банкоматы организации оказались отключены, воспользоваться интернет-банком у клиентов также не получалось.
В банке «Коммерсанту» сообщили, что сбой связан с внутренними техническими проблемами, а не с «внешними». В Райффайзенбанке подчеркнули, что ситуация не связана с мерами Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram.
Роскомнадзор с 16 апреля внес в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, чтобы заблокировать Telegram.
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