Карты Райффайзенбанка отказались работать

Утром в пятницу, 20 апреля, в работе Райффайзенбанка произошел технический сбой, повлиявший на работу некоторых сервисов. Об этом сообщается в твиттере банка.

В организации заявили, что активно работают над восстановлением работы сервисов.

Добрый день. Произошел технический сбой, который повлиял на работу некоторых наших сервисов.



Сейчас мы активно работаем над старейшим восстановлением. Извините за неудобства. — Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 20 апреля 2018 г.

По данным «Коммерсанта», клиенты Райффайзенбанка столкнулись с проблемами при операциях по картам. Банкоматы организации оказались отключены, воспользоваться интернет-банком у клиентов также не получалось.

В банке «Коммерсанту» сообщили, что сбой связан с внутренними техническими проблемами, а не с «внешними». В Райффайзенбанке подчеркнули, что ситуация не связана с мерами Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram.

Роскомнадзор с 16 апреля внес в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, чтобы заблокировать Telegram.