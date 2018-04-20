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Гонконгская фондовая биржа упростит правила листинга с 30 апреля
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Гонконгская фондовая биржа упростит правила листинга с 30 апреля 

ТАСС 1 час назад
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 апреля. /ТАСС/. Фондовая биржа Гонконга в конце апреля упростит правила проведения листинга с целью привлечения большего числа крупных и инновационных компаний со всего мира. Об этом сообщил в пятницу ее исполнительный директор Чарльз Ли.
Он уточнил, что детали этого плана будут обнародованы 24 апреля, а с 30 апреля нововведение вступит в силу. Реформа направлена на привлечение на эту площадку большего числа эмитентов из числа компаний, связанных с высокими технологиями и «новой экономикой».
В частности, на местную биржу смогут выходить предприятия, имеющие двойную структуру акций. Она разрешена, например, на фондовом рынке в США и позволяет основателям таких компаний, как Facebook, сохранять над ними контроль, даже если они располагают меньшим пакетом ценных бумаг по сравнению с другими акционерами.
По итогам 2017 года Гонконг потерял лидерство по объему капитала, привлеченного на рынке первичного публичного размещения акций (IPO). Местная биржа лидировала в этой области в 2015 и 2016 годах, а также в период с 2009 по 2011 год, но в 2017 году уступила первенство Нью-Йорку и Шанхаю. В настоящее время руководство биржи прилагает усилия для привлечения на эту площадку новых компаний-эмитентов со всего мира.
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