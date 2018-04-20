Гонконгская фондовая биржа упростит правила листинга с 30 апреля

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 апреля. / ТАСС /. Фондовая биржа Гонконга в конце апреля упростит правила проведения листинга с целью привлечения большего числа крупных и инновационных компаний со всего мира. Об этом сообщил в пятницу ее исполнительный директор Чарльз Ли.

Он уточнил, что детали этого плана будут обнародованы 24 апреля, а с 30 апреля нововведение вступит в силу. Реформа направлена на привлечение на эту площадку большего числа эмитентов из числа компаний, связанных с высокими технологиями и «новой экономикой».

В частности, на местную биржу смогут выходить предприятия, имеющие двойную структуру акций. Она разрешена, например, на фондовом рынке в США и позволяет основателям таких компаний, как Facebook, сохранять над ними контроль, даже если они располагают меньшим пакетом ценных бумаг по сравнению с другими акционерами.