Рейтинг крупнейших банков Свердловской области: кто в лидерах

«Деловой квартал» составил ТОП-лист банков по размеру кредитного и депозитного портфелей в 2017 г. Особых сюрпризов нет, но настроения банкиров, а также главные тренды на рынке поменялись. На первые три места по размеру кредитного портфеля банка по данным на 01.02.2018 г. вышли четыре кредитных учреждения:

Методика

В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Екатеринбурга Свердловской области , работающие с физическими и юридическими лицами. Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков. Также в рейтинг вошли три финансовые структуры: «УБРиР» и «ВУЗ-банк», ВТБ24 и Банк ВТБ ( Банк Москвы ), Группа Societe Generale — по фин. структурам представлены совокупные данные. Как проводился отбор участников На первом этапе специалисты аналитической группы журнала «Деловой квартал» проанализировали открытые источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ banki.ru ) и с учетом экспертных комментариев уточнили показатели для составления рэнкинга. На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами физических и юридических лиц. Структура рэнкинга включает два блока: крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.02.2018 г. ; крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 01.02.2018 г. На втором этапе специалисты журнала «Деловой квартал» разослали банкам анкеты для получения данных о финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена. Ранжирующий показатель — кредитный портфель в Свердловской области на 01.02.2018 г., млрд руб. — подразумевается остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам физическим и юридическим лицам с учетом просроченной задолженности; депозитный портфель в Свердловской области на 01.02.2018 г., млрд руб. — без учета счетов до востребования и остатков на расчетных счетах и векселей физических лиц. Принятые сокращения: В/р — вне ранжирования, то есть компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков. Н/д — нет данных, то есть компания не предоставила данные

События на банковском рынке: санации и слияния

В 2017 г. Центробанк ввел новую схему финансового оздоровления банков. Согласно закону о новом механизме санации, непосредственное участие в оздоровлении банков теперь принимает не Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а напрямую Банк России. Финансирование санации производится за счет Фонда консолидации банковского сектора (ФКСБ), собственником которого является Центробанк. Также возможна передача акций и иного имущества банка в доверительное управление управляющей компании, единственным учредителем которой выступает также Центробанк. Задача управляющей компании — действуя от имени регулятора, предпринять все меры и не допустить банкротства санируемого банка. Согласно новой схеме, после процедуры рекапитализации санируемые банки будут продавать на открытом аукционе новым владельцам.

Также в соответствии с новым механизмом, во время санации банки работают в обычном режиме, мораторий на осуществление выплат кредиторам и вкладчикам не вводится. Как следствие, новая модель позволяет избежать массовой паники на рынках и среди населения.

«Бинбанк» и Во второй половине 2017 г. по новой схеме были санированы банки «ФК Открытие» «Промсвязьбанк» . Финансовые организации входили в число крупнейших частных банков страны, тем не менее они имели проблемные активы и не обладали достаточным капиталом. В феврале текущего года регулятор принял решение объединить банк «ФК Открытие» и «Бинбанк». Также Центробанк сообщил, что АСВ выкупит более 99,9% Промсвязьбанка за 113,4 млрд руб. Средства, ранее предоставленные регулятором Промсвязьбанку в качестве ликвидности, будут возвращены в течение 2018 г. Отдельно стоит напомнить, что в начале 2017 г. в состав «ФК Открытие» вошел « Росгосстрах Банк ».

В январе 2018 г. к ВТБ Банка Москвы был присоединен ВТБ24. До слияния оба банка работали как отдельные юридические лица. В результате объединения число офисов Группы ВТБ превысило 1,3 тыс. точек. Работа по слиянию двух кредитных учреждений велась давно. На данный момент большинство продуктов ВТБ 24 и Банка Москвы уже унифицировано.

Тренды: кредитование и депозиты растут, просрочка уменьшается

В 2017 г. совокупный объем кредитования в регионе увеличился на 21%. Всего за год было выдано новых кредитов общим объемом на 1,2 трлн руб. Рост объемов кредитования в регионе наметился еще во второй половине 2016 г., после того как Центробанк начал планомерно снижать ключевую ставку. Кредитные организации отреагировали соответствующим образом — в борьбе за клиента начали массово снижать ставки по новым кредитам. Таким образом, по итогам года в регионе объемы розничного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса увеличились на треть, а крупного бизнеса на 16%. По данным ЦБ РФ, в 2017 г. объем кредитования малого и среднего бизнеса составил 134,4 млрд руб., что на 32% больше чем в 2016 г., индивидуальным предпринимателям банки выдали заемных средств 10,2 млрд руб. (на 35% больше чем в 2016 г.), физическим лицам — 294,1 млрд руб. (на 31% больше чем в 2016 г.). Объем кредитования крупного бизнеса по итогам прошлого года составил 778,6 млрд руб. По данным Объединенного кредитного бюро (ОБК), в 2017 г. Свердловская область заняла третье место среди регионов России по уровню кредитной активности.

За 2017 г. совокупный кредитный портфель банков в регионе вырос на 13% и составил 1,3 трлн руб. Согласно данным Центробанка, наибольший темп роста портфеля был зафиксирован в сегменте малого и среднего бизнеса — в данном сегменте портфель вырос на 24% до 78,6 млрд руб. Кредитный портфель крупного бизнеса и розничный увеличились на 12% до 872,8 млрд руб. и до 397,1 млрд руб. соответственно. Несмотря на рост объемов кредитования индивидуальных предпринимателей, кредитный портфель в этом сегменте сократился на 4,3% до 9,1 млрд руб.

В 2017 г. заемщики стали аккуратнее платить по кредитам. За год доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле сократилась на 0,3 п.п. до 4,5%. По данным Центробанка, в розничном кредитном портфеле просроченная задолженность за год сократилась на 1,4 п.п. и составила 6,7% на январь 2018 г. ; в сегменте малого и среднего бизнеса — на 8,7 п.п. до 12,9%; по индивидуальным предпринимателям просроченная задолженность сократилась на 8,3 п.п. до 8,7%; в сегменте крупного бизнеса увеличилась на 0,8 п.п. до 2,8%.

В 2017 г. в регионе общий объем жилищного кредитования на первичном рынке жилья вырос на 48% и составил 130,8 млрд руб. Из них 65,3 млрд руб. пришлись на ипотечное кредитование. Совокупное число выданных жилищных кредитов за год составило 73 791 шт., что на 19 746 кредитов больше, чем в 2016 г. Средневзвешенный срок кредитования увеличился со 186 до 189 месяцев. В общем объеме розничного кредитования доля жилищных кредитов, выданных на приобретение нового жилья, составила 44,5% на конец 2017 г.

В 2017 г. депозитный портфель физических и юридических лиц в регионе продолжил рост. Несмотря на снижение ставок по вкладам и череду объявлений регулятора о санации крупнейших частных банков, объем привлеченных средств во вклады в Свердловской области за год увеличился на 6% до 661,1 млрд руб. За первые семь месяцев прошлого года прирост розничного портфеля по вкладам был относительно стабильным — он составил 3,3% к августу 2017 г. ; с августа по октябрь, после объявления о санации двух крупнейших частных банков, в регионе наблюдался отток денежных средств со счетов вкладчиков — отток достиг 1,8% к ноябрю 2017 г. ; в ноябре-декабре розничный портфель по вкладам вновь начал рост — прирост за обозначенный период составил 4,9%. За истекший год объем привлеченных средств юридических лиц в Свердловской области увеличился на 21% до 139,4 млрд руб.

По данным участников ТОП-листа, размер совокупного депозитного портфеля региональных банков по физическим и юридическим лицам превышает размер кредитного портфеля на 63%. По филиалам федеральных банков ситуация иная — размер совокупного депозитного портфеля по физическим и юридическим лицам меньше размера кредитного портфеля в двух сегментах на 25%.

В качестве ключевых трендов на 2018 г. участники рынка выделили: продолжение курса Центробанка по оздоровлению банковской системы, что приведет к санации и отзыву лицензий у новых банков; перераспределение сил на рынке в пользу крупнейших госбанков.

Прогнозы: хуже не будет

— В 2018 г. хуже быть не должно, но и фундаментальных причин для улучшения нет. В банковской сфере продолжится уход с рынка «нездоровых» банков, вероятно, активность возрастет после выборов президента — будут не только санировать, но и отзывать лицензии. Клиенты будут волноваться. Высок риск ужесточения международных экономических санкций, что может негативно отразиться на процентных ставках и курсе валюты.

— В 2018 г. интерес клиентов к инвестиционным продуктам продолжит расти, банки активнее будут развивать сотрудничество со страховыми компаниями и внедрять новые совместные продукты. Кроме того, продолжится рост интереса клиентов к такому продукту, как рефинансирование потребительских и ипотечных кредитов.

— Рынок ипотеки активно развивается. Одним из основных трендов 2017 г. стал рост объемов сделок по рефинансированию. По нашему банку по сравнению с 2016 г. их количество увеличилось в три раза. В 2018 г. мы ожидаем существенный рост по объему выдачи ипотечных кредитов — не менее 25% за год. Основными драйверами увеличения станут снижение ставок (ожидаемое снижение в этом году 1,25-1,5%) и программа «Ипотека под 6%» для семей, в которых родился второй или третий ребенок.

Алексей Мерзляков, директор по маркетингу Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР):

— В 2018 г., в случае роста экономики и доходов населения, потребители перейдут от сберегательной модели поведения к росту потребительской активности и реализации отложенного спроса на товары и услуги. Как следствие, спрос на кредитование возрастет.

В целом в 2018 г. драйвером рынка будет ипотека, поскольку, учитывая продолжающееся снижение ставок и улучшение условий, этот сегмент имеет значительный потенциал для роста. Также банки с целью наращивания качественного кредитного портфеля сконцентрируются на улучшении условий по кредитам для клиентов с положительной кредитной историей. Продолжится развитие программ рефинансирования и карточного бизнеса. Ставки по кредитам скорректируются в рамках их предельных значений, устанавливаемых ЦБ.

Учитывая эти факторы, мы прогнозируем рост объемов кредитования в случае реализации базового сценария на 3-5%, оптимистичного — на 8-10%.

Ольга Аксенова , руководитель бизнес-блока финансового анализа Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР):

— Если доходы населения покажут рост, ставки по вкладам стабилизируются и, возможно, увеличатся к концу 2018 г. У банков вырастет спрос на привлеченные средства физлиц, что приведет к росту конкуренции между финансовыми организациями. При оптимистичном сценарии по итогам года мы увидим прирост рынка вкладов на уровне 10-12%.

Однако более реалистичным представляется вариант, что реальные доходы населения, скорее всего, останутся на прежнем уровне. В основном открывать вклады будут клиенты с высокими доходами, и, возможно, они присмотрятся к альтернативным источникам инвестиций, например, к ценным бумагам. Тенденция снижения ставок по вкладам продолжится в первом полугодии 2018 г., а во втором ситуация стабилизируется. Объем рынка вкладов останется на уровне 2017 г.

— Ключевым событием в банковской сфере в 2017 г. было продолжение курса Центробанка, взятого на оздоровление банковской системы. Это привело как к отзыву лицензий у некрупных банковских организаций, так и к санации банков, входящих в ТОП банковской системы. Судя по заявлениям руководства Центрального банка, политика в отношении банков с проблемными активами продолжится и в 2018 г., что повлечет за собой новые отзывы лицензий или санации банков.

Также следует отметить заметные успехи ЦБ РФ по снижению инфляции. Данная тенденция имеет в качестве последствия снижение ставок по кредитам. По этой причине я ожидаю роста объемов кредитования. Прежде всего это будет заметно в потребительском кредитовании. Помимо того, что кредиты для частных лиц станут дешевле, еще и реальные доходы россиян впервые за несколько лет перестали падать. Кредитов юридическим лицам эта тенденция тоже коснется, но, на мой взгляд, чуть в меньшей степени.

Ольга Стерхова, директор департамента розничного бизнеса «ВУЗ-банка»:

— Есть все предпосылки к тому, что достигнутый в 2017 г. рост объемов потребительского кредитования сохранится и в 2018 г. Одним из драйверов будет рефинансирование кредитов. С его помощью банки будут активно конкурировать за качественных заемщиков, привлекая сниженной ставкой, более комфортными условиями погашения, возможностью объединить несколько кредитов в один.

Ставки по вкладам в 2018 г. продолжат снижаться, но мы не ожидаем серьезных колебаний спроса. Есть несколько категорий постоянных пользователей банковских вкладов, и их спрос сохраняется. Профессиональные вкладчики и те, кто копит с помощью вкладов на конкретную цель, все равно продолжат пользоваться вкладами как самым доступным и надежным инструментом, но они будут внимательнее следить за рынком и искать спецпредложения с повышенными ставками. Вкладчики-консерваторы в условиях равномерного снижения ставок по всей отрасли, как правило, будут оставаться с тем банком, где обслуживаются уже много лет, где нравится менеджер, где офис близко к дому. А вот те клиенты, у которых сейчас нет вкладов, но есть интерес к накоплению, обратят внимание на другие варианты. В первую очередь — на карточные продукты с процентом на остаток. Уже сейчас они часто не уступают вкладам по доходности, а то и превосходят их. Прибыль обеспечит не только процент на остаток, но и кэшбек с покупок. В сумме это даст более существенный доход, чем по вкладам.

Олег Попков , директор департамента малого и среднего бизнеса «ВУЗ-банка»:

— Тренды 2017-2018 гг. диктует политика Банка России по снижению ключевой ставки. Вслед за регулятором банки снижают ставки по кредитам и депозитам. Ставки напрямую влияют на спрос. Многим предпринимателям впервые за последние три-четыре года вновь стало интересно брать заемные средства. На 2018 г. мы видим несколько ключевых трендов. Первый — значительный рост спроса на рефинансирование. По нашему банку мы ожидаем, что доля рефинансирования вырастет вплоть до 50% от всех выдач бизнес-кредитов. Второе — увеличение количества нишевых продуктов. Сейчас банки собирают о клиентах больше информации, чем когда бы то ни было. Такой объем информации позволяет анализировать качество решений, понимать, с какими сегментами рынка банк работает эффективнее. Понимая это, банки будут создавать кредитные или депозитные продукты для того сегмента отрасли, где им удобно работать. Третье — развитие комиссионных банковских услуг. Процентные доходы естественным образом снижаются, поэтому банки будут компенсировать это за счет комиссионных услуг, таких как РКО, эквайринг, нефинансовые сервисы.

Еще банки будут активнее привлекать партнеров и предлагать их услуги в своих офисах. С другой стороны, банки и сами будут активно интегрироваться в партнерские проекты. Глубина интеграции может быть разной — от услуг по расчетам или финансированию до предоставления процессинговых и IT-мощностей. Востребованное направление ближайшего будущего — это платформы маркетплейсов, где клиент сможет выбирать среди продуктов разных брендов. Сам Банк России уже анонсировал создание финансового маркетплейса в 2019 г.