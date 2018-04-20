СМИ узнали схему вывода из кризиса «Тракторных заводов»

Концерн «Тракторные заводы» ( КТЗ ), долги которого превышают 100 млрд руб., за «символическую сумму» приобретет холдинг «Транскомпонент» под обязательство решить проблему оборотных средств. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе. Решение по КТЗ было принято на заседании правления «Ростеха» 18 апреля. В пресс-службе госкорпорации эту информацию подтвердили.

Фактическим держателем акций КТЗ станет новая «дочка» «Транскомпонента», где 33% получат входящие в «Ростех» «Высокоточные комплексы», отмечает «Коммерсантъ». Затем КТЗ будет разделен на дивизионы. В итоге под полный контроль Ростеха» перейдут восемь военных предприятий — они станут субхолдингом «Высокоточных комплексов». «Гражданская» часть из 26 заводов останется у «Транскомпонента». Закрыть сделку планируется в первом полугодии 2018 г.

Новый собственник выкупит долги КТЗ и у его основного кредитора — «Вшенэкономбанка», на который приходится 84 млрд руб. «Ростеху» КТЗ должен около 4 млрд руб.

Из всех предприятий КТЗ наиболее тяжелая ситуация сложилась на «Курганмашзаводе» . Его функции и оборонные контракты будут переданы тульскому «Конструкторскому бюро приборостроения». Эту схему одобрило Минобороны и коллегия ВПК.

«Тракторные заводы» более чем на 90% принадлежат «МИГ « КТЗ», аффилированой с голландской Machinery & Industrial Group N. V. Последняя связана с топ-менеджерами КТЗ Альбертом Баковым и Михаилом Болотиным