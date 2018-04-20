«Ъ»: инвесторами «Тракторных заводов» станут «Транспортные компоненты» и «дочка» Ростеха

"Акции концерна будут проданы новому собственнику по символической стоимости, поскольку КТЗ отягощен серьезными долгами, — отмечает газета. — Инвестор обязуется решить вопросы дефицита оборотных средств и реструктуризировать долги, выкупив их у Внешэкономбанка (ВЭБ)".

По данным издания, фактическим держателем акций КТЗ станет новая дочерняя структура «Транспортные компоненты», где 33% получат «Высокоточные комплексы», входящие в структуру Ростеха. Следующим этапом может стать разделение КТЗ на дивизионы: восемь военных предприятий перейдут под полный контроль Ростеха. Гражданская же составляющая КТЗ (26 заводов) останется у «Транспортных компонентов». Юридически сделку планируется завершить в первом полугодии.

Отмечается, что изданию не удалось получить комментарий «Транспортных компонентов», в ВЭБ от комментариев отказались.

Проблемы КТЗ В ноябре 2017 года Арбитражный суд Чувашии запустил процесс банкротства КТЗ, введя процедуру наблюдения. Иск о банкротстве концерна подал ВЭБ 23 октября. Сумма исковых требований банка составляет 68,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех», в управление которой в конце 2017 года передан КТЗ, будет привлекать для него стратегических инвесторов после завершения процедуры банкротства концерна и решения операционных задач. Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что корпорация готовит план финансового оздоровления, часть долгов в процессе проведения банкротства, скорее всего, будет реструктурирована.

По словам Чемезова, Ростех контролирует все процессы в отношении банкротства КТЗ, речь о закрытии заводов не идет. Рабочая группа в составе представителей Ростеха, ВЭБ, Минпромторга Минтруда и региональных властей подготовила дорожную карту по оздоровлению концерна «Тракторные заводы».

Объем накопленных финансовых обязательств предприятий группы КТЗ превышает 85 млрд рублей. Источник ТАСС сообщал, что ситуация на предприятиях КТЗ сложная, концерн ежемесячно генерирует убытки объемом 200-300 млн рублей.