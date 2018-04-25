Доллар подорожал до максимума за семь недель из-за роста доходности бондов США

Investing.com — В среду доллар подорожал и достиг максимума за семь недель против корзины других основных валют из-за роста доходности гособлигаций США . Доходность 10-летних бондов США выросла до максимума с начала 2014 года.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к 10:56 МСК вырос на 0,31% до 90,84 — наивысшего значения с 1 марта.

Курс доллара повысился из-за роста доходности гособлигаций США и перспективы ускорения повышения процентной ставки ФРС в этом году.

Более высокая процентная ставка, как правило, является поддержкой для курса доллара, поскольку делает долларовые активы более привлекательными для ищущих прибыль инвесторов. Во вторник доходность десятилетних государственных облигаций США превысила 3% впервые с 2014 года, что является признаком уверенности инвесторов в светлом будущем американской экономики.

Опубликованные во вторник данные показали, что объем строительства новых домов и доверие потребителей в США оказались лучше прогнозов аналитиков, что укрепило прогнозы о стабильном росте американской экономики в ближайшие месяцы.

Курс иены снизился до минимума к доллару за 2,5 месяца. Пара USD/JPY подорожала на 0,38% до 109,23.

Во вторник доллар перешел к снижению против иены после того, как снижение котировок на биржах США привело к повышению спроса на японскую валюту. Вчерашние торги на Уолл-стрит завершились резким падением индексов на фоне опасений компаний о повышении стоимости заемных средств в результате роста доходности бондов США.

Евро подешевел по отношению к доллару. Пара EUR/USD снизилась на 0,29% до 1,2197, оставшись близко к минимуму за два месяца 1,2181, который был достигнут во вторник.

Инвесторы ожидают решения ЕЦБ по монетарной политике, которое будет принято на заседании в четверг. Игроков рынка интересует, стали ли чиновники ЕЦБ более уверены в прогнозах по росту инфляции.

Курс фунта приблизился к минимуму за пять недель к доллару. Пара GBP/USD опустилась на 0,21% до 1,3948.

Австралийский и новозеландский доллары подешевели до минимумов за четыре месяца: пара AUD/USD снизилась на 0,41% до 0,7572, а пара NZD/USD — на 0,56% до 0,7079.