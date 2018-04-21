Wells Fargo заплатит штраф властям США в $1 млрд

Фото: John G. Mabanglo/EPA Москва , 20 апреля — «Вести. Экономика». Регулирующие ведомства предъявили штраф одному из крупнейших американских банков за обман клиентов при выдаче автокредитов и ипотеки.

Управление контролера денежного обращения (OCC) и Бюро финансовой защиты потребителей США объявили о предъявлении Wells Fargo двух штрафов в объеме $500 млн Как отмечается, клиентам банка навязывались дополнительные страховки вместе с кредитами, за которыми они обращались в Wells Fargo. Кроме того, по оценкам регуляторов, банк допустил нарушения при фиксации процентные ставки на момент выдачи ипотечных кредитов определенным клиентам.

Регуляторы также заявили о том, что размер штрафа банку был увеличен из-за того «несвоевременного исправления нарушений». Штраф Wells Fargo в размере $1 млрд стал наиболее крупным среди предъявленных американским банкам администрацией Трампа.