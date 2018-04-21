Ещё
Wells Fargo заплатит штраф властям США в $1 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Wells Fargo заплатит штраф властям США в $1 млрд 

Вести Экономика 39 минут назад
Фото: Вести Экономика
Фото: John G. Mabanglo/EPA  Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика». Регулирующие ведомства предъявили штраф одному из крупнейших американских банков за обман клиентов при выдаче автокредитов и ипотеки.
Управление контролера денежного обращения (OCC) и Бюро финансовой защиты потребителей США объявили о предъявлении Wells Fargo двух штрафов в объеме $500 млн  Как отмечается, клиентам банка навязывались дополнительные страховки вместе с кредитами, за которыми они обращались в Wells Fargo. Кроме того, по оценкам регуляторов, банк допустил нарушения при фиксации процентные ставки на момент выдачи ипотечных кредитов определенным клиентам.
Регуляторы также заявили о том, что размер штрафа банку был увеличен из-за того «несвоевременного исправления нарушений». Штраф Wells Fargo в размере $1 млрд стал наиболее крупным среди предъявленных американским банкам администрацией Трампа.
Вести Экономика: последние новости
СМИ: "Волга-Днепр" прекратит перевозку грузов НАТО Миллиардер из РФ проиграл в суде яхту за $492 млн "Газпром" выслал Стокгольму документы по "Нафтогазу"
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина227
Монголия обратилась к России за помощью45
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»298
США уничтожили суперброневики наемников из РФ296
США развязали нефтяную войну16
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение