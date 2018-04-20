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СМИ: банк Wells Fargo согласился выплатить властям США штраф в $1 млрд
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СМИ: банк Wells Fargo согласился выплатить властям США штраф в $1 млрд 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Американский банк Wells Fargo согласился заплатить штраф в $1 млрд после того, как признал себя виновным в махинациях на рынке автомобильных и ипотечных займов.
Об этом в пятницу сообщил телеканал CNBC.
По его данным, федеральные регуляторы в лице Бюро по финансовой защите потребителей и Управления контролера денежного обращения в течение последних месяцев активно расследовали кредитные операции банка. В результате Wells Fargo признал, что заставлял своих клиентов покупать страховку на автомобили при оформлении автокредитов, хотя данное условие не является обязательным. Подобная практика приводила к тому, что, когда клиенты оказывались неспособными платить по кредитам, банк забирал их машины.
Банк также признал, что при заключении договоров по ипотеке он незаконно брал деньги с клиентов за фиксацию процентной ставки.
Wells Fargo со штаб-квартирой в Сан-Франциско является третьим по величине коммерческим банком в США, чьи активы на февраль 2018 года составляли почти $2 трлн.
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