СМИ: банк Wells Fargo согласился выплатить властям США штраф в $1 млрд

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Американский банк Wells Fargo согласился заплатить штраф в $1 млрд после того, как признал себя виновным в махинациях на рынке автомобильных и ипотечных займов.

Об этом в пятницу сообщил телеканал CNBC.

По его данным, федеральные регуляторы в лице Бюро по финансовой защите потребителей и Управления контролера денежного обращения в течение последних месяцев активно расследовали кредитные операции банка. В результате Wells Fargo признал, что заставлял своих клиентов покупать страховку на автомобили при оформлении автокредитов, хотя данное условие не является обязательным. Подобная практика приводила к тому, что, когда клиенты оказывались неспособными платить по кредитам, банк забирал их машины.

Банк также признал, что при заключении договоров по ипотеке он незаконно брал деньги с клиентов за фиксацию процентной ставки.