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РФ по состоянию на середину апреля выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%
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РФ по состоянию на середину апреля выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100% 

Прайм 32 минуты назад
Фото: Прайм
РФ по состоянию на середину апреля выполнила соглашение о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+ почти на 100%, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
"По состоянию на середину апреля — почти 100%", — ответил он на соответствующий вопрос.
Позже он уточнил, что в настоящий момент уровень выполнения составляетесь 99%.
"Мы считаем, чтобы выйдем к концу месяца на 100%", — заключил Новак.
В начале апреля министр сообщал, что РФ в марте выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 93,4%, в том числе из-за сезонных факторов, однако остается полностью приверженной достижению баланса на нефтяном рынке. Позже он уточнил, что Россия намерена полностью выполнить условия сделки в апреле.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала — до конца марта 2018 года. В ноябре участники сделки продлили ее еще на девять месяцев — до конца 2018 года.
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