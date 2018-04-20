РФ по состоянию на середину апреля выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%

РФ по состоянию на середину апреля выполнила соглашение о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+ почти на 100%, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак

"По состоянию на середину апреля — почти 100%", — ответил он на соответствующий вопрос.

Позже он уточнил, что в настоящий момент уровень выполнения составляетесь 99%.

"Мы считаем, чтобы выйдем к концу месяца на 100%", — заключил Новак.

В начале апреля министр сообщал, что РФ в марте выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 93,4%, в том числе из-за сезонных факторов, однако остается полностью приверженной достижению баланса на нефтяном рынке. Позже он уточнил, что Россия намерена полностью выполнить условия сделки в апреле.