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Подмосковье заняло второе место по обороту розничной торговли в России
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Подмосковье заняло второе место по обороту розничной торговли в России 

RT на русском 40 минут назад
Московская область заняла второе место по обороту розничной торговли в России, сообщает телеканал «360». Об этом заявили в министерстве потребительского рынка и услуг региона.
«Московская область стабильно занимает второе место по обороту розничной торговли после Москвы и третье место по обороту оптовой торговли после Москвы и Санкт-Петербурга», — сказал глава ведомства Владимир Посаженников.
Он отметил, что? по данным Росстата, оборот розничной торговли Полмосковья за 2017 год составил более 2 млрд рублей, что на 5,3% больше данных за 2016 год.
Посаженников также сообщил, что сетевая торговля формирует около 40,1% совокупного розничного оборота области.
Кроме того, по словам министра, оборот оптовой торговли в целом в 2017 году составил 4,8 млрд рублей, что на 23,7% больше показателей 2016-го.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Минпромторг начал приём заявок на участие в пилотном проекте такс-фри.
RT на русском: последние новости
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