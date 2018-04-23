Цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы выросли за неделю на 24 копейки

Розничные цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы выросли за неделю, закончившуюся 23 апреля 2018 года, на 24 копейки и составили 42,43 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации.

Стоимость литра бензина Аи-92 выросла на 22 копейки — до 39,21 рубля за литр. При этом цена дизельного топлива увеличилась на 21 копейку — до 40,94 рубля за литр.

Цена бензина Аи-95 на заправках ТНК выросла на 21 копейку — до 42,15 рубля за литр, на АЗС «РН-Москва» — на 20 копеек, до 42,13 рубля за литр.

АЗС Shell увеличили цену на бензин на 11 копеек — до 42,34 рублей за литр. Цена на бензин Аи-95 на АЗС «Татнефти» выросла за неделю на 16 копеек и составила 42,16 рубля за литр

Цена бензина Аи-95 на заправках «Лукойла» возросла на 30 копеек — до 43,65 рубля за литр, на заправках «Газпром нефти» — на 31 копейку, до 42,12 рубля за литр соответственно.

5 февраля ФАС сообщила, что в целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства 30 января 2018 года ведомство направило в свои территориальные органы письмо, предусматривающее усиление контроля за текущей ситуацией на рынке нефтепродуктов. Одновременно в адрес крупных нефтяных компаний был направлен запрос о предоставлении в ФАС плановых объемов реализации моторного топлива на экспорт. Какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют, указывала при этом ФАС.