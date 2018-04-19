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Всемирный банк на новый капитал будет кредитовать страны с низкими доходами — президент
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Всемирный банк на новый капитал будет кредитовать страны с низкими доходами — президент 

Прайм 1 час назад
ВАШИНГТОН, 19 апр /ПРАЙМ/. Всемирный банк использует готовящееся увеличение уставного капитала, чтобы кредитовать страны с низким и средним уровнем доходов, заявил президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким.
"Предложение, которое мы выносим на совет директоров, соответствует желанию директоров сосредоточить наши кредиты на странах с низким и средним уровнем дохода. Мы будем давать им больше кредитов", — сказал Ким на конференции в Вашингтоне.
По его словам, прежде всего Всемирный банк сосредоточится на тех странах, которые из разряда беднейших переходят в следующую категорию, кредитованием которой занимается Международный банк реконструкции и развития — одно из подразделений группы Всемирного банка.
Он уклончиво ответил на вопрос, станет ли Всемирный банк выдавать меньше кредитов Китаю, который повышает благосостояние до среднего уровня доходов. В 2017 году Всемирный банк выделил на проекты в Китае 2,5 миллиарда долларов, общий портфель превышает 50 миллиардов долларов. «В соглашении (об увеличении уставного капитала) не упоминается кредитование какой-либо отдельной страны», — сказал Ким.
Предполагается, что на этой неделе акционеры банка договорятся об увеличении его уставного капитала на 13 миллиардов долларов, из них 7,5 миллиарда долларов из этого пакета будут выделены Международному банку реконструкции и развития, а 5,5 миллиарда — Международной финансовой корпорации (оба института входят в группу Всемирного банка). Последний раз капитал МБРР повышался в 2010 году, сейчас его активы составляют чуть менее 42 миллиардов долларов. Предполагается также, что доля Китая при принятии решений в группе Всемирного банка возрастет примерно на 30% — до 5,6% с 4,45%.
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