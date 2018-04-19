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Казахстан доведет добычу нефти на Кашагане до 300 тыс. баррелей в день до конца I полугодия
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Казахстан доведет добычу нефти на Кашагане до 300 тыс. баррелей в день до конца I полугодия 

Прайм 47 минут назад
ДЖЕДДА, 19 апр /ПРАЙМ/. Казахстан доведет добычу нефти до 300 тысяч баррелей в сутки на Кашагане до конца первого полугодия 2018 года, сообщил журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мырзагалиев.
"У нас сейчас полка добычи за последний месяц где-то 215 тысяч баррелей (в сутки — ред.)", — сказал он.
"Мы в этом году уже выходили на уровень добычи 300 тысяч баррелей (в сутки — ред.). Сейчас пока о 370 не говорим, для нас важно стабилизировать на уровне 300 тысяч (баррелей в сутки — ред.)", -добавил министр. На вопрос вернет ли Казахстан добычу нефти до 300 тысяч баррелей в сутки до конца первого полугодия, он ответил утвердительно: «Думаю, да».
В середине апреля Минэнерго Казахстана сообщало, что добыча нефти на казахстанском месторождении Кашаган восстановится до нормального уровня примерно в 310 тысяч баррелей в сутки уже к середине апреля. В конце февраля министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что добыча нефти на месторождении Кашаган в 2018 году может составить порядка 11 миллионов тонн.
Добыча на Кашагане была остановлена в сентябре 2013 года, через две недели после ее начала, из-за утечки газа, затем были выявлены проблемы, потребовавшие полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении, общая протяженность которых составляет около 200 километров. Возобновить добычу удалось только осенью 2016 года. В декабре пресс-служба Минэнерго сообщала, что Казахстан планирует нарастить добычу нефти на Кашагане до 13 миллионов тонн в год после 2017 года.
Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.
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