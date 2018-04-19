ЦБ констатировал стабилизацию на валютном рынке

ЦБ констатировал стабилизацию ситуации на валютном рынке России

Банк России после перерыва в неделю снова начал покупать валюту для минфина в резервы по бюджетному правилу. Возврат к плановым закупкам валюты может быть признаком того, что финансовые власти считают российский валютный рынок стабилизировавшимся после обвала рубля на прошлой неделе.

Татьяна Евдокимова и Возвращение минфина на рынок с покупками валюты оказывает определенное локальное давление на курс рубля, отмечают аналитики Нордеа Банка Денис Давыдов . При этом пока рублю не удается в полной мере воспользоваться ростом нефтяных цен и умеренно-позитивным внешним фоном для дальнейшего восстановления позиций, констатируют они.

Из материалов ЦБ следует, что регулятор во вторник, 17 апреля, купил для минфина валюты на 17,5 миллиарда рублей. В плане минфина по покупкам валюты на апрель анонсировались ежедневные приобретения валюты в эквиваленте 11,5 миллиарда рублей (всего в апреле — 240,7 миллиарда рублей). Мартовский объем покупок валюты минфином составил 192,5 миллиарда рублей. Февральский (с 7 февраля по 6 марта) объем закупок валюты был рекордным — 298,1 миллиарда рублей. До этого самым высоким был объем январских закупок — 257 миллиардов рублей.

Однако всю прошлую неделю и в понедельник, 16 апреля, валюта не приобреталась из-за турбулентности на рынке. 6 апреля Минфин США расширил санкционный список, включив в него еще 38 фигурантов из России — компании, топ-менеджеров, госслужащих, госструктуры. Впервые санкции распространились на российский крупный частный бизнес. Расширение санкций вызвало обвал фондовых индексов и рубля на Мосбирже 9, 10 и частично 11 апреля. На максимуме доллар поднимался выше 65 рублей, евро — выше 80 рублей. Позже рубль отскочил и укрепился до уровня примерно 61 рубль за доллар и 75 рублей за евро.