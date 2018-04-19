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S&P улучшило прогноз по рейтингам Lufthansa до позитивного со стабильного
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S&P улучшило прогноз по рейтингам Lufthansa до позитивного со стабильного 

Прайм 1 час назад
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по рейтингам немецкого авиаперевозчика Lufthansa до позитивного со стабильного, говорится в сообщении агентства.
В то же время агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный корпоративные кредитные рейтинги компании на уровне «BBB-» и «A-3» соответственно. «Позитивный прогноз отражает тот факт, что мы можем повысить рейтинги авиакомпании в течение года, если мы убедимся, что компания будет продолжать поддерживать уровень средств от операций к долгу выше 30%», — говорится в сообщении агентства.
S&P отмечает, что финансовые показатели Lufthansa по итогам 2017 года оказались лучше ожиданий, «несмотря на сделку по приобретению прав на лизинг 65 самолетов обанкротившейся Air Berlin».
"Мы думаем, что компания продолжит демонстрировать стабильный показатель EBITDA в 2018-2019 годах. При этом рост пассажирского трафика и снижение нетопливных издержек компенсируют давление от роста расходов на топливо", — добавляют аналитики агентства.
Как сообщает S&P, авиакомпания перевезла около 130 миллионов пассажиров в 2017 году, став четвертой по величине авиакомпанией в мире по этому показателю. Флот компании составляет 728 самолетов, хабы расположены во Франкфурте, Мюнхене, Цюрихе и Вене. Отмечается, что основной сложностью для компании станет превращение стабильной EBITDA в долговременную ценность в условиях цикличности спроса и предложения на авиационном рынке и на фоне неустойчивого роста компании в течение всего цикла в 2017 году.
Deutsche Lufthansa Group — один из крупнейших европейских авиаперевозчиков, штаб-квартира расположена в Кельне. Штат компании, по состоянию на 31 декабря 2016 года, насчитывал 124,306 тысячи человек.
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