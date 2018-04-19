Эксперт: инвестиции в экономику Петербурга достигли почти $50 млрд за три года 

ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Инвесторы вложили в экономику Санкт-Петербурга более $49 млрд за три года — больше, чем за предыдущие 10 лет, сообщил на дискуссионном клубе Free zone battle: лучшие международные практики управления особыми экономическими зонами" в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) и. о. председателя регионального объединения "Деловой России", член штаба по улучшению работы бизнеса при губернаторе Санкт-Петербурга Дмитрий Панов.
"За последние 3 года инвестиции в экономику Санкт-Петербурга составили $49,2 млрд И это больше, чем с 2001 по 2011 годы, потому что там было порядка $35 млрд", — сказал он.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.