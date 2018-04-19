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Абсолют Банк получил 594 млн рублей чистой прибыли по МСФО за 2017 год
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Абсолют Банк получил 594 млн рублей чистой прибыли по МСФО за 2017 год 

Банки.ру 49 минут назад
Абсолют Банк получил положительный финансовый результат по итогам за 2017 года в соответствии с отчетностью по МСФО. Чистая прибыль банк составила 594 млн рублей против 2,283 млрд рублей убытка годом ранее, свидетельствуют данные финансового документа.
«Прибыль сформировалась в результате укрепления позиций банка в приоритетных направлениях бизнеса. Так, розничный кредитный портфель до резервов банк увеличил за год на 7,3%: с 66,5 млрд рублей до 71,3 млрд рублей», — поясняется в релизе «Абсолюта». В числе прочего отмечается, что за год объем выдачи ипотечных кредитов вырос на 28,2% до 27,3 млрд рублей.
Также на финансовый результат повлиял рост комиссионных и процентных доходов, который в том числе произошел за счет запуска нового направления — выдачи гарантий по госконтрактам, указывают в банке. За год было предоставлено гарантий на сумму 12 млрд рублей.
Чистый процентный доход Абсолют Банка за 2017 год увеличился на 3,9% до 9,6 млрд рублей, чистый комиссионный доход — на 15% до 1,5 млрд Операционный доход без учета резервов вырос на 24% до 11 млрд рублей. Процентная маржа повысилась с 3,4% до 3,8%.
Объем средств клиентов увеличился за отчетный период на 10,7% и составил 177,9 млрд рублей. При этом объем средств физических лиц составил на отчетную дату 92,3 млрд рублей, что выше показателя предыдущего года более чем на 20%.
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