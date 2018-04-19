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В «Нафтогазе» предложили повысить цены на газ на 60%
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СМИ: В «Нафтогазе» предложили повысить цены на газ на 60-65% 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Reuters
Компания «Нафтогаз Украины» предложила правительству страны повысить цены на газ на 60-65%.
Как сообщает агентство «Украинские новости», подобное повышение цен будет касаться потребление газа сверх социальной нормы.
Отмечается, что в итоге это приведёт к тому, что в стране будут две цены на газ.
«Действующая цена в 6,96 тыс. за 1 тыс. кубометров будет распространяться на социальную норму потребления газа, а всё, что выше нормы — будет стоить на 60-65% дороже. Таким образом с июня 2018 года цена газа сверх нормы может вырасти до 10,99 тыс., а с октября — до 11,47 тыс. за 1 тыс. кубометров», — указывает издание.
Отмечается, что вместе с этим нормы потребления газа должны быть сокращены на 15%. Также сократятся и объёмы газа для расчёта субсидий.
Уточняется, что в правительстве уже раскритиковали предложение компании и решили пока не предлагать их на переговорах с МВФ.
Ранее стало известно, что Украина в I квартале 2018 года снизила импорт газа из Евросоюза более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,819 млрд кубометров.
RT на русском: последние новости
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